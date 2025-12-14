お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。仲良しの人気俳優との交流を明かした。この日のゲストは俳優の沢村一樹。加藤と仲良しだと振られた沢村は「昔ドラマで一緒」と語り、加藤は「一緒でしたし、あと子供の幼稚園一緒だったんですよ」と打ち明けた。「運動会で会ったりしてたんですよねえ」とも明かし、タレントのYOUは「じゃあもうパパ友」と反応した