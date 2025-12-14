銭湯が年々、街から姿を消している。兵庫県によると、県内の銭湯は１３８軒（３月末現在）で、２０年前の半数以下となっており、うち実質営業しているのは８１軒（７月末現在）と、さらに少ない。各地の銭湯が燃料費や物価の高騰で苦境に立たされているほか、後継者不足も深刻だ。県は約３年ぶりに入浴料の上限を大人５７０円に改定する。（中安瞳）「燃料費も物品も、全ての価格の値上がりが止まらない」神戸市長田区で今年