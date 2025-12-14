米大学フットボールの年間最優秀選手賞、ハイズマン・トロフィーの受賞者が13日に発表され、インディアナ大3年のQBフェルナンド・メンドーサが選出された。同大の選手が受賞するのは初。メンドーサは今季、パスで2980ヤードを投げ、33TDを記録した。（共同）