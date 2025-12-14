年内をもって退職することを今月1日に発表したフジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が、13日に放送された「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演した。22年4月から3代目アシスタントとして出演していた藤本アナは、この日の放送をもって卒業。「何で？」「この間やり始めたのに」との声が出演者から上がると、藤本アナは「ちょっとこう、私生活との働き方をちょっと…」と説明した。ここで、MCの明石家