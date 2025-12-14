〈中学生で容姿に“コンプレックス”→不登校になって引きこもり生活→「超かわいいアイドル」に大変身した“元・引きこもり”22歳アイドルの知られざる過去〉から続くアイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん（22）は今年3月、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、“大喜利が強すぎるアイドル”としてブレイクしている。【変わりすぎ！！】中学時代に不登校になった“引きこもり女子”→「超