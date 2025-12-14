歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。新しく家族となった、保護犬について綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「我が家に赤ちゃんが2人増えて」保護犬を迎え、想い「これからよろしくね❤」障がいについても明かす浜崎あゆみさんは「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間が経とうとしています。怒涛とはまさにこの事！といった感じで仕事もプライベートも嵐のように過ぎていきました。」