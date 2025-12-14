犬を運動させてはいけないタイミング5選 犬にとって運動は健康の源ですが、体の状態や環境によっては“休ませること”が最善のケアになる場合もあります。ここでは、運動を控えるべき代表的なタイミングを5つ紹介します。 1.手術直後・ケガの回復期 手術のあとやケガの治療中は、傷口や関節に負担をかけないよう安静が第一です。動きすぎると傷の治りが遅くなる可能性や、再出血・再発のリスクが高まります。 散歩は獣医師の