スカンジナビア航空とウエストジェット航空は、共同運航（コードシェア）を実施する。スカンジナビア航空が運航する大西洋横断路線やヨーロッパ路線、ウエストジェット航空が運航するカナダ・アメリカ各地を結ぶ路線が対象となる。スカンジナビア航空は、コペンハーゲン〜トロント線を通年運航している。さらに、ウエストジェット航空は2026年5月に、ハリファックス〜コペンハーゲン線を開設する計画で、コードシェアの対象に含ま