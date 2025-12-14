¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀîÊâ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Òº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÀÐÀîÊâ¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬12·î14Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¹ñ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡Ö¥Û¡¼¥Õ¥È¥¯¥é¥Ã¥»¡×¥ª¡¼¥¹¥Æ¥ë¥Ï¥¦¥È¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬µåÃÄ¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î°¦Â©2¿Í¤ò¸ò¤¨¤¿¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ëÀÐÀî¤Ï³êÀî¹â¡ÊÉÙ»³¡Ë¡¢ÃæÉôÂç¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¡¢µð¿Í¤È¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¥í¥Ã¥Æ