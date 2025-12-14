「ここまで来れば、戦術うんぬんより気持ちがすべて。全員が気持ちのこもったいい試合になった」激戦をこう振り返ったのは、ＦＣ大阪の島田拓海選手。Ｊ２リーグ昇格プレーオフ準決勝で、苦しい展開の中、値千金の決勝ゴールを奪った。負ければシーズンが終わるツエーゲン金沢との大一番。極限の集中力で、一人の戦士となって挑んだ心境を端的な言葉で表した。ホームの東大阪市から遠く離れた鳥取まで駆けつけたサポーター。