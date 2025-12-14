2025Ç¯7·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë°²¥ÎËÒ²¹Àô¡¦ÂçÀîÁñ¤À¡£µ´ÌÇ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï?À»ÃÏ?¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ Ê¡Åç¸©¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê?À»ÃÏ?¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢10ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛÌ¤³ÎÇ§¤Ç¿Ê¹Ô·Á£±£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾®¹È¤Î¤â¤È