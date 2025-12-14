国会議事堂自民党の加藤勝信政治制度改革本部長は14日のNHK番組で、自民と日本維新の会が共同提出した衆院議員定数削減法案に関し、早期に審議入りすべきだと主張した。「衆院政治改革特別委員会で審議できる状況を早くつくり、早期に結論を出していきたい」と強調した。定数削減法案は政治改革特別委に付託されておらず、審議入りできていない。加藤氏は今国会が17日で会期末を迎えることを踏まえ「3日間で精力的な審議、採決