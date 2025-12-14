レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のRIZINガールなどで活躍するモデル花乃衣美優（25）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。デニムパンツ姿で鏡の前に立ち、グレーのニットトップスの裾をまくりあげたショットを公開。くびれが強調された細い白肌のウエストがチラリと披露された。また、別の投稿では「ルームウェア集めにどハマり中」とつづり、デコルテを露出した黒いショートパンツ