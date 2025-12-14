⒞囲碁・将棋チャンネル 福間香奈(旧姓：里見香奈)女流六冠が2022年以来、二度目の棋士編入試験に臨むこととなった。前回の試験は3連敗で終わったものの、基本的には安定した成績を残しており、また女流棋士は公式戦に出場する機会が多いため規定の成績(10勝5敗以上)を満たすのは自然と言える。棋士編入試験の試験官は新四段の5人。通常は直近2回の三段リーグ通過者と、その前のリーグ2位の昇段者が該当するわけだが、今