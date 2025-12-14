【モデルプレス＝2025/12/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが12月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳美人アナ「清楚」ショートボブで印象チェンジ◆瀧山あかねアナ、新ヘアスタイル披露瀧山は「雰囲気変えてみました、お気に入り」とつづり、自身のショットを公開。髪をカットし、バングもおろしたショートのボブスタイルとなっている。◆瀧山あかねアナの投稿が話題この