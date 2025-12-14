◆プロゴルフ男子、シニア、女子対抗戦日立３ツアーズ選手権（１４日、千葉・平川ＣＣ＝男子３６３０ヤード、シニア３３８３ヤード、女子３２０７ヤード、パー３６)ゴルフの国内男子（ＪＧＴＯ）、シニア（ＰＧＡ）、女子（ＪＬＰＧＡ）の３ツアーの今季ランク上位者らによる対抗戦が行われ、第１ステージが降雨によるコースコンディション不良のため、第１組が５ホール目をプレーしていた午前１０時１９分に競技中止となっ