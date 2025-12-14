高松南警察署 (資料) 13日午後10時3分ごろから午後10時8分ごろまでの間、高松市の工場に侵入し、溶接機など3点(時価・計66万円相当)を盗んだとして高松市の会社員の男(29)が、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、工場を看守する高松市の厨房機材メーカーの代表取締役が110番通報し、警察が捜査を進めたところ男を特定しました。 警察によりますと、男は、この厨房機材メーカ