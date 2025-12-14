◇ベルギー１部▽第１８節アンデルレヒト２―１シントトロイデン（１３日）日本代表ＦＷ後藤啓介ら、日本人６選手が出場したシントトロイデンは、アンデルレヒトに敗れて連勝が５で止まった。後藤はレンタル元である相手からＰＫを沈め、今季６点目を奪った。０―０で試合を折り返すと、後半８分にＰＫを獲得。後藤がゴール右隅に落ち着いて決め、先制点をもたらした。４日のカップ戦でも２得点を挙げており、リーグでは２試