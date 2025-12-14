◇ドイツ１部▽第１４節フランクフルト１―０アウクスブルク（１３日）日本代表ＭＦ堂安律が所属するフランクフルトはアウクスブルクを下し、リーグ２試合ぶりの白星を挙げた。堂安はフル出場し、決勝点をマークした。０―０で迎えた後半２３分、右サイドでボールを受けるとそのままペナルティーエリア中央へ向かってドリブル。次々と相手を交わして左足を振り抜くと、ボールがゴール左隅へ吸い込まれた。自身４試合ぶりの得