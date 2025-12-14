高市早苗首相が台湾有事に関し、「存立危機事態になり得る」とした国会答弁をめぐり、国交に影響が出始めている。【写真】中国の駐韓大使・戴兵氏ほか、昨年行われた日中韓首脳会議の様子などこれまで過去9回にわたって行われてきた、外交の一大イベント・日中韓首脳会議の年内開催の見送りが決定。韓国・ソウルで今月14日に開催されるはずだった日中韓保健相会合に、中国側が閣僚級ではなく"事務方レベル"を送ることも明らか