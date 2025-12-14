俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。【写真あり】相関図に“変化”新キャラが追加された！第11週では、アメリカで暮らしていたヘブン（トミー・バストウ）は、黒人の血を引くマーサ（ミーシャ・ブルックス）と結婚。人種差別が激しい時代で