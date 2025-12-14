静岡市清水区で１３日、「清水ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎祭」が始まり、全国各地からファンが駆けつけた。映画「ビー・バップ・ハイスクール」の公開４０周年を記念したイベントで、１４日まで行われる。映画のロケ地となった清水駅前銀座商店街ではオープニングセレモニーが行われ、主人公・トオル役を演じた俳優の仲村トオルさんが登場した。ファンからの歓声に包まれた仲村さんは「４０年たってもこんなに大勢の