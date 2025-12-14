北日本と北陸は、急速に発達する低気圧の影響で、15日にかけて大雪や暴風などに警戒が必要です。日本付近は、低気圧の影響で、広く風が強まり、雪や雨が降っています。北日本と北陸は、このあと15日にかけて、低気圧が急速に発達しながら接近するため、非常に強い風が吹いて、猛吹雪となる所があるでしょう。また、北海道では、大雪になる所がありそうです。15日にかけて予想される最大瞬間風速は、35メートルから40メートルに達し