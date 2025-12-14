米山隆一衆院議員（58）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。妻の作家・室井佑月氏（55）からX上で「もう離婚して下さい」と突きつけられたことが話題を呼んでいるが、「奥様を大事にされたほうがいいのでは？色々あったのに一緒にいてくれたのに」とX上で心配の声を寄せたユーザーに対し「私も貴方に意見を求めていません。左様なら」と言い返した。また、14日朝には9月22日に新潟県長岡市の街頭に立った映像をアップし「色々