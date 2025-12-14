相続は常に予想外のことが起こり得ます。相続税が想像以上にかかる、予期していなかった相続人が急に現れるなどの事態はよくある話です。だからこそ入念な準備が重要ですが、予想の範疇を超えた出来事が起こった場合はどんな対処をすべきでしょうか。本記事では、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない！亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』（ソーテック社）より、相続におけるさまざまなケースの対処法を解説します