城好きの京都府舞鶴市立中筋小6年、田中惺文（さもん）さん（11）が、16世紀中ごろの山城とみられる痕跡を新たに発見した。父親や山城研究グループと、女布（にょう）の集落近くの現地を調査。敵の侵入を防ぐ防衛施設「堀切」のような地形を確認した。【写真】外国人観光客？大阪城の石垣によじ登る姿に相次ぐ批判城や古墳が好きな田中さんは、住職で父親の文秀さん（46）ら家族で全国の城や陣屋を訪ねている。地元の立体地