＜アルフレッド・ダンヒル選手権3日目◇13日◇ロイヤル・ヨハネスブルグC（南アフリカ）◇7656ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドは悪天候により中止。54ホールの短縮競技となることが決まった。最終ラウンドは現地時間午前6時30分からスタート予定。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコトータル15アンダー・単独首位に25歳のエウヘニオ・チャカラ（スペイン）。トータル13アンダー・2位にヤイ