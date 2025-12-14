お笑い芸人・今田耕司（59）が13日、自身の公式YouTube「今ちゃんねる。」を更新し、「アローン会」新メンバーを発表した。【動画】今田耕司会長の「アローン会」5年ぶり新メンバー発表アローン会は、独身芸人グループ。今田が会長、チュートリアル・徳井義実（50）とピース・又吉直樹（45）が会員を務める。ナインティナイン・岡村隆史（55）が2020年に結婚・退会していた。動画では、緊急会合が開かれ、約5年ぶりの新会員