米国の歌手でジャクソン・ファミリーの一員、ラトーヤ・ジャクソンさん（69）が、2025年12月6日（日本時間）にインスタグラムを更新。自身を映した動画を公開した。最後は立ち止まり手を振るラトーヤさんはジャクソン家の次女で、弟に故マイケル・ジャクソンさんがいる。12月6日のインスタグラムでは、体にフィットした真っ赤なトップスに、黒のスリムパンツと、長い手足が映える出で立ちで、カメラに向かって脚をクロスさせて歩く