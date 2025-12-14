ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÇÏ·ô ¡Ú10¥­¥í°Ê¾å¤ÎÇÏÂÎÁý¡Û Á°ÁöÈæ10¥­¥í°Ê¾å¤ÎÇÏÂÎÁý¤Ç½ÐÁö¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦6¡Ï¡£ 22Ç¯②¿Íµ¤¥â¥ê¥¢ー¥Ê¤¬12Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¤Î¤ò´Þ¤á¤ÆÇÏ·ô·÷Æâ¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£ À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë£²ºÐÇÏ¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Âç¤­¤¯ÇÏÂÎ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤­¤¿ÇÏ¤ÏÇã¤¤¤Å¤é¤¤¡£ °ìÊý¡¢10¥­¥í°Ê¾å¤ÎÇÏÂÎ¸º¤È¤Ê¤ë¤È¡Î0¡¦2¡¦3¡¦17¡Ï¡£¾¡¤ÁÇÏ¤³¤½½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£²Ãå£²Æ¬¤Ï⑩⑧¿Íµ¤¤ÇÌ¯