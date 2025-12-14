斬新な作品に江戸期を代表する出版人だった蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とするNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が終了する。蔦重を主人公とする物語は過去に数々あったが、そのいずれとも異なり、斬新な作品となった。作者の森下佳子氏（54）は何を訴えたのか。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【貴重写真】「透明感やばすぎ！」…ニコラモデルを務めた高校時代の横浜流星蔦屋