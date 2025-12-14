ジューシーな仕上がり！鶏肉×甘酒おかず 飲む点滴といわれるほど栄養たっぷりの甘酒。そのまま飲むのもおいしいですが、肉を漬けると驚くほどジューシーになるんです。今回は甘酒を使った鶏肉レシピをご紹介。むね肉、もも肉、どちらもおいしく食べられます。 多彩な味バリエで飽きない！ しょうゆ、みそ、チリソースなど多彩な調味料を使えば、同じ鶏肉×甘酒のおかずとは思えないほど豊かなバリエーションが生まれます。お好