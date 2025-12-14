就任早々、高市早苗新総理が打ち出した政策の一つが、国家の「インテリジェンス機能の強化」である。そのために「国家情報局」創設の検討も始めるという。【写真を見る】「えっ、主人公が明石家?!」さんまが特に気に入っている「小説」とは情報を収集し、分析し、行動に生かす――この能力が国家、企業はもちろん時に個人にも求められるのは言うまでもない。長年、明石家さんまと公私ともに親交を深めてきた元日本テレビプ