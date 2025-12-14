2025年12月14日、RB大宮アルディージャが濱田水輝（35歳）の現役引退を発表した。90年５月18日生まれの濱田は、浦和レッズでプロのキャリアをスタートさせると、アルビレックス新潟、アビスパ福岡、ファジアーノ岡山などを経て、24年から大宮でプレー。DFとしてJ１リーグ通算52試合、J２リーグ通算158試合、J３リーグ通算18試合に出場した。今回の発表を受け、本人は以下のようにコメントした。 「今シーズンをもって現役