卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日に最終日を迎える。各国の強豪が熱戦を繰り広げる中、大会はクライマックスへ突入した。日本男子シングルス勢で唯一準決勝進出を果たしたのは、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）。世界2位とのビッグマッチには、WTT公式も熱い視線を注いでいる。 ■F・ルブランにをフルゲームで撃破 張本智は、同じくシングルスに出場した松島輝空（木下グループ）とともに参戦