8日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、チームの下部組織である大阪Ｂアカデミーが2026年1月12日（月・祝）に1Dayプレミアムクリニックを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは大阪Ｂのホームアリーナであるパナソニックアリーナで、中学3年生の男子を対象にして実施される。参加費は5,000円で定員は20名となっており、当日は大阪