お笑いタレント・明石家さんま（70）が13日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。同局「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」の今年の放送が中止となったことにコメントした。「俺は30歳ぐらいからクリスマスはこれ。電話取って人の不幸の話を聞いてたずっと。今年はできないってなってやな。枠が欲しい、どうしても死守しようということで」と、「さんまのお笑い向上