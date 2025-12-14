米大リーグのカージナルスが、レッドソックスからフリーエージェントになっていた右投手のメイと1年契約で合意したとメジャー公式サイトが報じた。28歳のメイは今季途中にドジャースから移籍し、主に先発で計25試合に投げ7勝11敗、防御率4.96だった。（共同）