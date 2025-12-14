リポーター来年4月の番組改編の時期が近づいてきた。フジテレビは大きく変わりそうだね。週刊誌記者「サン！シャイン」の終了とF1放送の復活をスポニチが報じていた。ワイドデスク「サン！シャイン」の終了は驚いた。帯番組は長く放送して定着させるというのが基本のはずだけど、なぜ1年で終了の決断になったのだろう。本紙デスク理由の一つは視聴率。1年間放送を続け、初回こそ平均世帯視聴率は4・0％だったが、