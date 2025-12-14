阪神の糸井嘉男ＳＡが１３日、フジテレビで放送された「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演。日本ハム時代に陥ったイップスのエピソードについて明かした。投手としてドラフト１位で日本ハムに入団した糸井氏。だがイップスに陥り、２００６年に打者転向を決断した。その後、不断の努力で一流打者へと成長したが、共演した今成亮太氏が投手時代のあるエピソードを明かした。日本ハム時代にバッテリーを組んだ際、「ランナー出てセ