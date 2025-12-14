芦田愛菜（21）が主人公・スカーレットの声を務めた11月21日公開の映画「果てしなきスカーレット」が、事前予想を大きく下回る興行成績に終わる見通しが広がっている。同映画は興行収入約58億5000万円を記録した「バケモノの子」（2015年7月公開）、約66億円を稼ぎ出した「竜とそばかすの姫」（21年7月公開）を手掛けた細田守監督（58）が演出と脚本を担当。声優も芦田のほかに、岡田将生（36）、役所広司（69）、市村正親（76）