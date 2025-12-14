【桧山珠美 あれもこれも言わせて】「嵐」出演は絶望的か…今年も“目玉不足”で崖っぷち NHK紅白歌合戦の正念場NHKの新会長に井上樹彦氏が決定した。NHK出身。報道記者として入局、政治部長、編成局、理事を兼任し、現在は副会長を務めている。任期は来年1月25日からの3年間。正直言って視聴者にしてみれば、会長が誰になったところで何か変わるのかと思うが、18年ぶりの「生え抜き」会長ということで、密かに期待を寄せてい