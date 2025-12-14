クマの出没や人身被害が急増する昨今。どうすれば危険を回避できるのだろうか。『日本クマ事件簿』『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（ともに三才ブックス）の編集・執筆を手掛けた風来堂が、当事者や識者を取材して得た、クマの生態や命を守るためにできる知識を紹介する。取材・文＝風来堂街中や住宅街へのクマの出没が相次ぎ、玄関を出た直後に襲われたケースさえある。クマはどこから、どうやって人の暮らしの場に入り