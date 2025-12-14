東北地方を中心に東日本でクマによる被害が深刻化する中、山口県内でも今年度、ツキノワグマの目撃件数が３７２件と高い水準で推移している。九州に最も近く、出没が少ないとされてきた下関市での目撃情報は２１件で、ここ４年間で最多となった。クマが「絶滅」したとされる九州では、関門海峡を挟んで隣接する同市の状況を注視している。山口、広島、島根の３県にまたがる西中国山地には、ツキノワグマが生息している。山口県