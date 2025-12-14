第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。ランナーに担当員が並走して飲み物を手渡す給水のシーンは箱根駅伝ではおなじみだ。給水が行われるようになったのは第７３回大会（１９９７年）から。国内の駅伝では長年、給水は「助力行為」に当たるとして認められていなかったが、第７２回大会で２チームが途中棄権したことをきっかけに、選手の安全などを考慮して導入が決まった。