顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、10月1日に発表した最新「2025年 車買取会社ランキング」と併せ、その利用実態データも発表。調査では、同ランキングの2025年の調査対象者2,573人に、売却した車の年式や走行距離、売却価格と想定金額との差について聞いている。車売却、半数が「想像よりも高い金額で売れた」と回答※「車買取会社」利用実態データ（オリコン顧客満足度(R)調査）1．売却した車の年式は「2011年以