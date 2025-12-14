俳優の加藤あいさんが、自身のインスタグラムを更新。43歳の誕生日を迎え、その思いを綴っています。 【写真を見る】【 加藤あい 】４３歳の誕生日迎え「全てが当たり前ではないということを忘れずに本当に感謝です」ケーキと笑顔ショット加藤あいさんは「また一つ歳を重ねました」と綴ると、バースデーケーキを前に笑顔を見せる動画をアップ。続けて「全てが当たり前ではないということを忘れずに本当に感謝です」