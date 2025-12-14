俳優神木隆之介（32）が14日、フジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。カレーの食べ方を語った。この日は、俳優菅田将暉、脚本家三谷幸喜氏と3人でトーク。菅田から「マイルールが細かくある。カレーの食べ方しかり」とカレーの食べ方について指摘を受けると、神木は「みんながカレーの食べ方を変だ変だって言うんです」と不満げに語った。神木は自身の食べ方について「カレーのルーをご飯にちょっと塗って