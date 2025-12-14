「ファミマ」入りますNEXCO東日本は、圏央道外回り 坂東IC〜常総IC間に「坂東PA」をオープンすると発表しました。オープン日時は2026年1月31日15時の予定です。どのような施設なのでしょうか。【画像】えっ…これが「圏央道に新しくできるPA」施設の全貌です坂東PAは大型33台、小型39台のほか、障がい者、二輪車、特大車の駐車場が備わり、家族トイレやコンビニの「ファミリーマート」などが設置されます。また、快適な室内環