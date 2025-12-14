きょう午前8時前、山形県の鶴岡市と西川町を結ぶ国道112号「月山道」で、軽乗用車と4トントラックが正面衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた20代の男性が意識不明の重体で、病院に搬送されました。 トラックを運転していた60代の男性は首に痛みを訴えていて、軽傷の見込みだということです。 事故が起きた現場は、鶴岡市田麦俣の月山第一トンネル鶴岡側の出入り口で、片側交互通行となっていました